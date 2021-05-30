Polis önce 15 kilometre kovaladığı şüpheliyi yakaladı, sonra protez dişini aradı

Bursa’da kısıtlama saatlerinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ve üç arkadaşı 15 kilometrelik kovalamacanın ardından yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Şüphelinin kaçarken kaybettiği protez dişini polis arayıp buldu.

Fotoğraf: DHA

Dün gece Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi’nde yaşanan olayda sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri yapan yunus timleri, şüphe üzerine Mudanya Bulvarı’nda ilerleyen Emre Rahman Y. yönetimindeki 16 FV 646 plakalı otomobili durdurmak istedi. ‘Dur‘ ihtarına uymayan sürücü, otomobildeki üç arkadaşıyla kaçmaya başladı.

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Otomobili kovalamaya başlayan ekipler bölgeye takviye istedi. Kaçmaya devam eden sürücü, İstiklal Mahallesi’nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Desteğe giden polis ekipleri, bölgeyi ablukaya alarak giriş-çıkışları kapattı. Ara sokaklarda bir süre daha kaçışını sürdüren sürücü, yunus timleri tarafından çıkmaz sokakta sıkıştırıldı. Bu kez de otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Emre Rahman Y., ile Cem Eren Ç. (29), Volkan A. (38) ve Yusuf Ö. (35) yakalandı.

Kaçarken tırmandığı duvardan düşen Emre Rahman Y.’nin protez dişi kırıldı. Dişinin bulunmasını isteyen şüpheli, “Dişimi yaptırmak için 20 bin TL verdim. Tekrar yerine takmayayım mı” diyerek polislere tepki gösterdi. Polislerin aramaları sonucu bulunan protez diş, Emre Rahman Y.’ye teslim edildi.

Otomobilde yapılan aramada pompalı tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Polis, dört şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 12 bin 600 TL ceza kesti.