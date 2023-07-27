Plank ve duvar squatı yüksek tansiyonu düşürmekte diğer egzersizlerden daha etkili

Yeni bir araştırmaya göre vücudu güçlendirmek için yapılan plank ve duvar squatı gibi hareketler, tansiyonu düşürmek için yapılabilecek en iyi egzersiz yöntemi.

Fotoğraf: Pexels

Damarları, kalbi ve diğer organları zorlayarak kalp krizi ve felç gibi riskleri artıran yüksek tansiyon genelde ilaçla tedavi ediliyor. Ancak hastalara sağlıklı yemek, alkolü azaltma, sigarayı bırakma ve spora başlama da tavsiye ediliyor. Bugüne kadar en çok önerilen aktiviteler de yürüme, koşma ve bisiklete binmeydi.

16 bin kişinin katılımıyla yapılan ve İngiliz Spor Tıbbı Dergisi’nde yayımlanan bir araştırmaya göre ise duvarda yapılan squat ve plank aerobikten çok daha etkili.

bbcturkce.com haberine göre, kasların ya da eklemlerin hareket etmeden kasılmasını sağlayan bu izometrik egzersizler vücudu güçlendirmek için tasarlanmış hareketler.

Dirseklerin omuzların altında kaldığı, bacakların arkada gerildiği plank egzersizi karın bölgesinin çalışmasını sağlıyor.

Duvar squatı ise ayakları duvardan 60 cm öteye konumlandırarak sırtı duvara yaslamayı ve kalçayı yere paralel tutmayı öngörüyor.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Jamie O’Driscoll, izometrik egzersizlerde kasların iki dakika boyunca kasıldığını, daha sonra serbest bırakılınca da kanın hızlı bir şekilde harekete geçtiğini, nefes alınması unutulmazsa kan akışının artırıldığını açıkladı.

Tansiyonu düşürmek için bu hareketleri yapmak ve yaparken de doğru nefes alıp vermeyi unutmamak gerekiyor.