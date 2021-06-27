Pizza hamuruna jilet koyan market çalışanı suçlu bulundu: 10 yıla kadar hapsi isteniyor

ABD’nin Maine eyaletinde, pizza hamuruna jilet koyarken kameraya yakalanan market çalışanı mahkemede suçlu bulundu.

Fotoğraf: Saco Polis Teşkilatı

Nicholas Mitchell (39) adlı çalışanın yaptığı akıl almaz şey, Ekim 2020’de, Portland Pie adlı bir pizza hamuru üreticisinin ürününden jilet çıktığını söyleyerek şikayette bulunan bir müşterinin şikayetiyle ortaya çıkmıştı. Saco kentindeki Hannaford adlı marketten pizza hamuru alan müşteri şikayet edince, güvenlik kameralarının görüntüleri izlenmiş ve market çalışanı Mitchell’ın hamura jilet koyduğu ve bu ürünlerin birden fazla müşteri tarafından satın alındığı ortaya çıkmıştı.

Satılamayan ürünler de kontrol edilmiş, onların da bir kısmından jilet çıkmıştı. Maine’in aralarında olduğu beş eyalette ürünler piyasadan çekilmişti. İki markette daha paketlenmiş hamurların içinden jilet çıkmıştı.

Üretici firmanın açıklamasında, “Neye uğradığımızı şaşırdık. Neyse ki yaralanan olmadı; kimseye bir şey olmadı” denmiş ve bu konudaki güvenliğin artırılması için marketlerle ve polisle işbirliği yapıldığı vurgulanmıştı.

Polisin sorguladığı Mitchell’ın, Portland Pie’ın ürünlerinin içeriğini sağlayan ‘It’ll Be Pizza’ adlı firmanın eski bir çalışanı olduğunu, işten atıldığı için çalıştığı markette böyle bir ‘öç alma yöntemi’ne başvurduğu anlaşılmıştı. Mitchell tutuklanmıştı.

Hakim karşısına çıkan Mitchell, suçlu bulundu. Savcı 10 yıla kadar hapsni istedi. Ayrıca, mağdur olan müşterilere ödenmek üzere 250 bin dolarlık (2,19 milyon lira) da bir tazminat ödemesi talep edildi. Karar duruşması için henüz tarih belirlenmedi.