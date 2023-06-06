Piyasa hareketli: TL tahvillerde satış dalgası

Para politikasında normalleşme beklentisi tahvillerde satış dalgasını beraberinde getirdi. İki yıllık gösterge tahvil faizi haftanın ilk işlem gününde 2 puan artışla 15,43 seviyesine yükseldi.

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Türkiye’de yeni ekonomi yönetimine ilişkin fiyatlamalar piyasa göstergelerinde sert hareketlenmelere neden oluyor.

Kur, risk primi ile birlikte tahvil piyasasında da kabinenin açıklanmasını takip eden ilk işlem gününde hareketli bir seyir izlendi.

Bloomberg HT’nin haberine göre para politikasında normalleşme beklentisinin etkisiyle tahvillerde satış dalgası görüldü. İki yıllık gösterge tahvil faizi 2 puan artışla 15,50’ye dayandı. Beş yıllık tahvil faizlerinde ise 3 puanı aşan yükselişle yüzde 15 seviyesi test edildi.