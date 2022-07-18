Picasso hayatı boyunca referans verdiği ressamla aynı sergide buluştu

Biri kendi döneminin, diğeri tüm zamanların en büyük ressamlarından. Yaklaşık üç yüzyıl arayla yaşamalarına rağmen birbirleriyle konuşmaya devam ediyorlar.

El Greco’nun 1580-85 tarihlerinde, Picasso’nun 1967’de yaptığı iki eser

İsviçre’nin Basel şehrindeki Kunstmuseum’daki sergi, iki büyük ressamı birbirine bağlıyor. Sanat tarihinin akışını değiştiren Pablo Picasso (1881–1973) ve Girit’te Doménikos Theotokópoulos (1541– 1614) olarak doğan El Greco.

Yaklaşık 40 çift eserin yer aldığı sergi, döneminin ünlü ressamlarından El Greco’yu yeniden spot ışıklarının altına taşırken, Picasso’nun Yunan ustaya duyduğu ilginin ve hayatı boyunca eserlerinde El Greco’ya verdiği referansların da altını çiziyor.

Sanat tarihinin asırları aşan en ilginç diyaloglarından biri sayılan eserlerin yer aldığı serginin Basel’de oluşu sanat severleri hayıflandırmasın.

Picasso’nun 1901, El Greco’nun 1577-79’da yaptığı din temalı iki resim

Her iki ressamın eserlerini Google’ın sanat eserlerini gerçek boyutlarında taradığı Arts&Culture bölümünde bulmak mümkün.

Basel Kunstmuseum’daki sergi 25 Eylül’e kadar devam ediyor.