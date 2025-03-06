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Yaramazlara biraz batar!

PFDK'dan üç kulübe para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe’ye para cezası verdi.

Fotoğraf: AA

TFF’nin açıklamasına göre Fenerbahçe’ye 2 milyon, Galatasaray’a 1 milyon 570 bin, Göztepe’ye de 168 bin lira para cezası verildi.


Fenerbahçe ve Galatasaray ‘çirkin ve kötü tezahürat’, Göztepe’yse 3 Mart’taki Samsunspor karşılaşmasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti.

Galatasaray’dan yönetici Can Natan ‘futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları’ nedeniyle 23 gün hak mahrumiyetiyle beraber 750 bin lira, kulübün kaleci antrenörü Yılmaz Yüksel de ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle 58 bin 500 lira para cezası aldı.

Fenerbahçe Kulübünün yöneticilerinden Fethi Pekin’e de ‘futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar’ nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 500 bin lira para cezası verildi.

Ayrıca, Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarların bir sonraki maçta elektronik biletleri bloke edildi.

ikas Eyüpsporlu futbolcu Caner Erkin’se yardımcı hakeme hakareti nedeniyle üç maç ceza ve 58 bin 500 lira para cezası aldı.

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