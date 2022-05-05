PFDK’dan Trabzonspor’a 600 bin lira ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor’a 600 bin lira para cezası verdi.

Fotoğraf: AA

Trabzonspor taraftarı 30 Haziran’da Antalyaspor maçında son düdük çalınmadan sahaya girmiş, maç bir süre durmuştu. TFF, bordo mavili ekibin PFDK’ya sevk edildiğini açıklamıştı.

TFF’nin açıklamasına göre bordo-mavililere taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 368 bin lira para cezası verildi.

Ayrıca, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle 50 bin, talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle 32 bin, kulüp başkanının 1’inci güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj vermesi nedeniyle de 150 bin lira ceza kesildi.

Bazı taraftarların bir sonraki iç saha maçı için kartların bloke edildi.

Diğer cezalar şöyle:

* Fenerbahçe, Galatasaray, Kayserispor ve Konyaspor’a taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 32 bin lira para cezası.

* Çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Galatasaray, Konyaspor ve Kayserisporlu bazı taraftarların katları bir sonraki iç saha maçınde bloke edildi.

* Kasımpaşa’ya çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 50 bin lira para cezası kesildi. Bazı taraftarlar sonraki iç saha maçına giremeyecek.

* Göztepe çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 150 bin lira para ceza aldı, bazı taraftarların kartları sonraki iç saha maçı için bloke edildi.