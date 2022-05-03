Trabzonspor dahil sekiz kulüp PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sekiz Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

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TFF’nin açıklamasına göre Trabzonspor, 30 Nisan’daki Antalyaspor maçındaki saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Fenerbahçe, Konyaspor ve Kayserispor’un ise saha olayları nedeniyle PFDK’ye gönderildiği belirtildi.

Kasımpaşa ve Göztepe çirkin ve kötü tezahürat, Sivasspor’sa ‘talimatlara aykırı hareket’ gerekçesiyle disipline yollandı.

Galatasaray’ın ‘hem çirkin ve kötü tezahürat hem de saha olayları nedeniyle’ kurula sevk edildiği kaydedildi.