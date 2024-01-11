PFDK’dan dört Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’den dört kulübe çeşitli cezalar verdi.

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TFF’den paylaşılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Kulübüne 582 bin, Trabzonspor’a 140 bin, Kayserispor’a 168 bin, Sivasspor’a 192 bin lira ceza verdi.

Kurul ayrıca, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı’ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin lira, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na 39 bin lira ceza verildiğini açıkladı.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’e ihtar verilirken; Kasımpaşa, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor, Sivasspor taraftarlarının bir kısmının elektronik biletlerinin bir sonraki maçlarda elektronik kart bloke cezası uygulandığı kaydedildi.