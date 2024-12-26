Peru'da Takanakuy festivali: Katılımcılar geleneksel olarak birbirini dövdü

Peru’da yüzlerce kişi Takanakuy (birbirini dövmek) festivalinde bir araya geldi. Katılımcılar geleneksel olarak birbirini dövdü.

Peru’da Takanakuy festivali: Fotoğraflar: AA

Peru’nun Chumbivilcas bölgesinin Santo Tomas kasabasında yüzlerce kişi Takanakuy 2024 festivalinde buluştu.

Quechua dilinde ‘birbirini dövmek’ anlamına gelen Takanakuy, Peru And Dağları’nda kökleri İspanyol kolonisi dönemine kadar uzanan bir dövüş geleneği olarak biliniyor.

Bu gelenekte, geçmişte kölelerin kendi aralarında dövüşerek anlaşmazlıklarını çözdüğü belirtiliyor.

Bu eski gelenek, Peru’nun kuzeydoğusundaki San Juan de Lurigancho’da yaşayan Chumbivilcas yerlileri tarafından günümüzde de yaşatılıyor.

Renkli kıyafetler, müziklerle bir araya gelen katılımcılar, festival boyunca hem fiziksel hem de sembolik mücadelelere sahne oluyor.