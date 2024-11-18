Peru’da bir Güney Korelinin üzerinde yüzlerce tarantula ve çıyan yakalandı

Perulu yetkililer, yüzlerce tarantula, çıyan ve mermi karıncayla ülkeden çıkmaya çalıştığı iddia edilen Güney Koreliyi havalimanında yakaladı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

TRT Haber‘in aktardığına göre Peru’nun başkenti Lima’daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı’ndan 8 Kasım’da uçağa binerek Güney Kore’ye dönmeyi planlayan bir kişi durduruldu.

Şüphelinin karnının şişkin olduğunu fark eden görevliler, adamın vücuduna bant ve kemer yardımıyla bağlanmış bir sürü kap tespit etti. Kaplardan toplam 35 yetişkin tarantula, 285 yavru tarantula, 110 çıyan ve dokuz mermi karıncası çıktı.

Yetkililer bütün hayvanların Peru’nun Amazon bölgesine özgü olduğunu ve tarantulaların nesli tükenme riski yüksek canlılar arasında olduğunu söylüyor.

Şüpheli tutuklandı, hayvanların durumuna ilişkin incelemeyse sürüyor.