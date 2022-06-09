Perşembe sineması: Normal dediğin nedir ki?

Pandemi sonrası ‘normal’ kavramını irdeleyen filmlerin gösterildiği SALT Perşembe Sineması Beyoğlu’ndaki mekanda ve çevrimiçi ortamda devam ediyor.

Kurgu ve belgesel altı filmden oluşan program 2 Haziran’da Adilkhan Yerzhanov’un Sarı Kedi (Sarı Mysyg) filmiyle başlamıştı. Bugün Adrian Pîrvu ve Helena Maksyom’un Hiçbir Şey Güzel Olmayacak (Totul nu va fi bine filmiyle sürüyor.

Fotoğraf: Ekin Özbiçer

Kazakistan, Singapur, Japonya, Almanya ve İtalya’dan yönetmenlerin filmleri, günümüzün ortak kaygılarını yansıtırken, bir yandan da dünyayla ilişkilenme biçimlerimize dair farklı olasılıklara işaret ediyor.

Gösteriler herkesin katılımına açık ve ücretsiz. 2 Haziran’dan 10 Temmuz’a her Perşembe saat 19:00’da SALT Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da, Cuma’dan Pazar’a saltonline.org üzerinden izlenebiliyor.

Yalnızca Türkiye’den erişime açık olan filmler, orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.

Lo Strano Suono Della Felicità [Mutluluğun Tuhaf Sesi], Diego Pascal Panarello, 2017

16 Haziran, 19.00, SALT Beyoğlu, Açık Sinema

17-19 Haziran, saltonline.org

Mutluluğun Tuhaf Sesi

Faraway My Shadow Wandered [Uzaklarda Dolaşan Gölgem], Jiekai Liao ve Sudhee Liao, 2020

23 Haziran, 19.00, SALT Beyoğlu, Açık Sinema

24-26 Haziran, saltonline.org

A Love Unknown [Meçhul Bir Sevgi], John Clang, 2020

30 Haziran, 19.00, SALT Beyoğlu, Açık Sinema

1-3 Temmuz, saltonline.org

Berlin Rebel High School [Berlin BaşKaldıranlar Okulu], Alexander Kleider, 2016

7 Temmuz, 19.00, SALT Beyoğlu, Açık Sinema

8-10 Temmuz, saltonline.org