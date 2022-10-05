Perre Antik Kenti’nde 1800 yıllık madalya gün ışığına çıkarıldı

Adıyaman’da Perre Antik Kenti’nde 2001’de başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında 1800 yıllık askeri madalya bulundu.

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Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız’ın bilimsel koordinatörlüğünde devam eden kazı çalışmasında, bronz Medusa başlıklı askeri madalya gün yüzüne çıkarıldı.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, kazı çalışmalarının mozaikli alan ve ‘sonsuzluk merdiveni’ olarak adlandırılan bölümde sürdüğünü anlattı.

Alkan madalyayla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Medusa başlıklı madalya bir askere başarısı karşılığında verilmiş bir ödül olarak karşımıza çıkıyor. Askeri törende özellikle bir askerin üzerine veya kalkanına taktığı bir madalya. Burada yine geçen yıl yaptığımız kazılarda 1800 yıllık bir askeri diploma bulmuştuk, madalyayı da yine askerlikle ilişkilendiriyoruz.”