Peri bacalarından yol geçiren başkanlık, turistleri UNESCO heyeti diye ‘yutturmuş’, kendine ‘tam not’ yazdırmış

Peri bacalarının ortasında, dünya mirası Kapadokya’da yapılan yola izin vermesiyle gündeme gelen Kapadokya Alan Başkanlığı, turistik bir gezi için Kapadokya’da olan Çekya’dan bir heyeti UNESCO heyeti gibi gösterip yerel gazetelere ‘tam not aldık’ şeklinde haber yaptırdı. Bu haberleri resmi sitelerinde de yayımladı.

UNESCO Türkiye Ofisi’yse resmi bir ziyaretinin söz konusu olmadığını, heyetin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’yla bir ilgisinin olmadığını, söyledi.

Fotoğraf: Kapadokya Alan Başkanlığı

Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine göre aralarında UNESCO üyesinin de olduğu Çekya büyükelçilik yetkilileri turistik gezi için gittikleri Nevşehir’de Kapadokya Alan Başkanlığı’na da uğradı.

Söz konusu ziyaret, yerel gazetelere “UNESCO’dan Kapadokya Alan Başkanlığı’na tam not”, “UNESCO’dan Alan Başkanlığı’na övgü” gibi başlıklarla servis edildi. Haberlerde, heyetin ağzından “Kapadokya Alan Başkanlığı’nın bürokrasiyi azaltan ve süreçleri hızlandıran çalışma modelinin bölgeye önemli bir katkı sunduğunu ve çalışmalardan çok memnun oldukları” değerlendirmeleri bile verildi.

Söz konusu haber, kurumun resmi sitesinde de yayımlandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’ysa UNESCO’nun Alan Başkanlığı’na resmi bir ziyaretinin söz konusu olmadığını ve haberlerdeki heyetin UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’yla bir ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’ndan adını vermek istemeyen bir yetkili, “Oradaki heyet UNESCO Milli Komisyon heyeti değil. Onlar Çekya’dan gelen bir heyet. Yani bizim UNESCO Milli Komitesi heyeti orada yer almıyor. O yüzden birazcık yanlış yapılmış bir haber. Yani sanki bizim heyetimiz gitmiş ve onaylamış gibi gözüküyor, öyle değil aslında” dedi.

Çek heyetinin Kapadokya Alan Başkanlığı ziyaretini kendilerinin de dolaylı yoldan öğrendiklerini belirten yetkili, “Nasıl öyle bir toplantı oldu, nasıl UNESCO heyeti adı altında yayımlandı bu haberler bilmiyorum” diye konuştu.