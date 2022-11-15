Penisine soktuğu ip ameliyatla alındı

Japonya’da, 79 yaşındaki bir adam penisine ip soktu. Ameliyatla sağlığına kavuştu.

Fotoğraflar: www.sciencedirect.com

Adı açıklanmayan adamın başına gelenler ‘www.sciencedirect.com’ adlı bilim sitesinde, ‘Urology Case Reports’ başlığı altında, ürolojiyle ilgili vakaların anlatıldığı bölümde bir makale konusu oldu.

ABD’de yayımlanan New York Post gazetesinin eylülde anlatılan vakayla ilgili makaleden özetlediğine göre adam, 2 metre 28 santimetrelik ipi penisinden içeri soktu. İp, adamın mesanesinde sıkışıp kaldı. Tıbbi destek almak zorunda kaldı.

Disüri (idrar yaparken ağrı) şikayetiyle hastaneye giden adam, üç boyutlu tomografi sonucunda mesanesinde ‘kabloya benzer uzun yabancı madde’ olduğu belirlendi. Adam, penisinin ucundan idrar yoluna ip soktuğunu kabul etti ancak neden böyle bir şey yaptığını söylemedi.

Cerrahi müdahale yapmadan ipi çıkarmanın mümkün olmadığını söyleyen doktorlar adamı ameliyata aldı. Batınına kesik atarak ipi bütün halde çıkardı. İdrar yolunda kalıcı veya uzun süreli hasar oluşmayan adam sağlığına kavuştu.

Makaleyi kaleme alan isimlerden Prof. Toşiki Kicima, genelde yabancı maddeleri çıkarmak için forseps gibi yöntemler kullanıldığını ancak kablo, ip gibi maddelerde durumun farklı olduğunu, ipin uzunluğu ve kıvrımlı bir şekilde durduğu da göz önüne alındığında cerrahi müdahalenin şart olduğunu ifade etti.