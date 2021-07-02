Seks yaparken penisi kırıldı: İlk ‘dikey’ kırılma olarak kayıtlara geçti

Britanya’da yaşayan 40 yaşındaki bir adamın kız arkadaşıyla seks yaparken penisi kırıldı. Vakanın analizini British Medical Journal’da (Britanya Tıp Dergisi) yapan doktorlar, bunun ‘ilk dikey kırılma’ olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Peniste kemik bulunmuyor. Penis kırığı, penisi çepeçevre saran ‘tunika albuginea’ adlı dokuda oluşan yırtığa deniyor.

Doktorların kaleme aldığı makaleye göre adamın penisinde 3 santimerelik yırtık oluştu. Daha önce kayda geçen tüm penis kırıkları ‘yatay’dı, söz konusu vakada ise ‘dikey kırılma’ oldu. Yatay kırılmalarda olduğu gibi kırılma anında herhangi bir ses duyulmadı. Ancak çoğu penis kırığı vakasında olduğu gibi şişme meydana geldi.

Fotoğraf: British Medical Journal

Temmuz 2020’de kendilerine başvuran adamın altı ay süreyle tedavi gördüğünü belirten doktorlar, “Ereksiyon durumu yaralanmadan önceki gibi, cinsel yaşamında herhangi bir olumsuzluk yok. Kalıcı bir eğrilik de olmadı” ifadelerini kullandı.

Ürologlar, penis kırıklarının yüzde 88,5’inin seks sırasında olduğuna dikkat çekerken vakaların yüzde 71’ini 40’lı yaşlardaki erkeklerin oluşturduğunu belirtiyor.

1924 yılından beri dünyada 1600 vaka yani yılda ortalama 16 vaka kayda geçti.