PEN Türkiye’den Aslı Erdoğan açıklaması: Görüşmelerimiz sürüyor

PEN Türkiye, Almanya’da yaşayan ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden fizikçi ve yazar Aslı Erdoğan için uluslararası PEN ve çeşitli yazar kuruluşlarıyla görüşmelerin sürdüğünü belirterek ‘yanındayız’ mesajı verdi.

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Özgür Gündem gazetesine yönelik 2016 yılındaki soruşturmada ‘örgüt üyeliği ve halkı kışkırtmak’ iddiasıyla tutuklanan ve 133 gün süren tutukluluğunun ardından Almanya’ya yerleşen Erdoğan, katıldığı bir Youtube programında uzun süredir nadir bir merkezi sinir sistemi hastalığıyla mücadele ettiğini söylemişti. Erdoğan, uluslararası PEN derneğinin kendisine sağladığı bursu keseceğini bildirmişti.

PEN Yazarlar Birliği, Erdoğan’ın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Frankfurt’ta yaşayan yazarımız Aslı Erdoğan’ın sağlık ve yaşam koşulları Türkiye’deki okurlarını ve sevenlerini yakından ilgilendirmektir. PEN TÜRKİYE olarak, hem Uluslararası PEN hem de Almanya’daki iki PEN derneği ve çeşitli yazar kuruluşlarıyla ilişkideyiz, görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. PEN TÜRKİYE değerli yazarımız Aslı Erdoğan’ın Türkiye’deki yargı ve cezaevi sürecinde olduğu gibi bugün de yanında olacaktır. En kısa zamanda olumlu bir sonuç alacağımızı umuyoruz.”

Ne olmuştu?

Erdoğan, 2016 yılında Özgür Gündem gazetesine yönelik soruşturmada ‘örgüt üyeliği ve halkı kışkırtmak’ iddiasıyla tutuklanmış, bir süre sonra ‘devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma’ yönündeki suçlamalardan delil yetersizliği sebebiyle tahliyesine karar verilirken, ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutukluğu devam etmişti.

133 gün süren tutukluluğunun ardından 29 Aralık 2016 tarihinde yurt dışı yasağıyla tahliye edilmişti. Bu yasak kaldırıldıktan PEN’in Almanya seksiyonunun ‘tehdit altındaki yazarlar’ projesi kapsamında Almanya’ya yerleşmişti.

Hastalığı nedeniyle Frankfurt’ta ağır bir ameliyat geçiren Erdoğan, geçen yıl mayıs ayında da beyin kanaması geçirmişti.