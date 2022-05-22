Aslı Erdoğan beyin kanaması geçirdi

Simurg Art Yayınları, fizikçi ve yazar Aslı Erdoğan’ın (55) beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.
Yayınevinin gece yarısı paylaştığı ilk tweette, yurt dışında yaşayan Erdoğan’ın beyin kanaması geçirdiği belirtilerek, “Çok geçmiş olsun, en kısa sürede iyileşmesini diliyoruz. Çekip gitmek yok öyle, öyküler, sözcükler peşinden gelir. Direneceksin, sana da bu yakışır” dendi.
Bu tweetten birkaç saat sonra paylaşılan tweetteyse, yoğun bakımdan çıkarıldığı, yarın (pazartesi) nöroloji servisi aktarılarak, “İyileşeceksin! Çok geçmiş olsun kıymetli kalemimiz” ifadeleri kullandı.
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde görev yapan ilk Türkiyeli fizikçilerden Erdoğan, fizik doktorasını yarıda bırakarak edebiyata yöneldi.
Erdoğan, 2016 yılında Özgür Gündem gazetesine yönelik soruşturmada ‘örgüt üyeliği ve halkı kışkırtmak’ iddiasıyla tutuklanmış, bir süre sonra ‘devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma’ yönündeki suçlamalardan delil yetersizliği sebebiyle tahliyesine karar verilirken, ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutukluğu devam etmişti.
133 gün süren tutukluluğunun ardından 29 Aralık 2016 tarihinde yurt dışı yasağıyla tahliye edilmişti. Bu yasak kaldırıldıktan sonra yurt dışına yerleşmişti.