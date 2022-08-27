Peker’in iddialarını doğrulayan Kılıçdaroğlu: Bu hangi demokratik ülkede olabilir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in tüm iddialarının doğru olduğunu belirterek “Hangi demokratik ülkede böylesine garip bir olay olabilir?” dedi.

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Kılıçdaroğlu, HaberTürk’te yayınlanan ‘Olaylar ve Görüşler’ programının konuğu oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, tutuklanan şarkıcı Gülşen için şunları söyledi: “Olayı saptırmak için çareler arıyorlar. Siz belli çevrelerden talimat alıp tutuklama yaparsanız orada iş büyür. Ben orada hakim ve savcılara da çağrı yaptım. Bütün okullarımızın ülkeye yararlı kişiler yetiştirmelerini isteriz ama imam hatipleri istismar konusu yapmak istiyorlar. O çevrelere şu soruyu sormak isterim. ‘Bakara makara’ diyen bir insan için bu ülkenin savcısı, adalet bakanı ne yaptı?”

‘Peker’in tüm iddiaları doğrudur’

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına değinen Kılıçdaroğlu, “Hangi demokratik ülkede böylesine garip bir olay olabilir? Demokrasi olan dünyanın bütün ülkelerinde itirafta bulunsa savcılar alırlar sorgularlar ve çeteyi çökertirler” dedi.

Kılçdaroğlu’nun konuşmasında çıkan diğer önemli başlıklar şöyle:

*Savcı dosyayı kapatacak mı yoksa bütün ayrıntılara girip anlatacak mı? Bugün bunu yapacak bir savcı var mı Türkiye’de bilmiyorum ama şundan eminim.

*Ayda 10 bin dolar alan siyasetçi var dedi İçişleri Bakanı. Ayda 10 bin dolar alan siyasetçinin üzerine gittik. “Cumhuriyet savcısına bildireceğim” dedi. Bildirmedi. Acaba İçişleri Bakanı da o suçun ortağı mı? Ortağı değilsen ismini verirsin.

*Sedat Peker’in iddialarının tamamı doğrudur. Hakimler ve Savcılar Kurulu adalete en büyük ihaneti yapan kuruldur.

*Kirliliğe bulaşan hakim, savcı, genel müdür kimse tamamını devlet bürokrasisinden temizleyeceğim. Bu ülkeye liyakat ve adalet dediğimiz kavram gelecek.

*Şenyaşar ailesi adalet istiyor. Üç savcı iddianame yazamadı korkudan öldürenler AKP’li milletvekilinin yakını diye. Bu kadının adliye önünde durmasını da yasakladılar. Adalet istemenin suç olduğu bir dönemi yaşıyoruz.