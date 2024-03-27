Pegasus, Boeing 737 model uçaklarını kaldırma planını erteledi.

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Pegasus Havacılık CEO’su Güliz Öztürk Bloomberg’e verdiği röportajda şöyle konuştu: “Tek tip bir filo oluşturma yolunda ilerliyorduk. Ancak mevcut büyüme ve büyüklükle birlikte kendi iç analizlerimizi ve fizibilitemizi yaptık ve dokuz Boeing uçağını elimizde tutmaya karar verdik.”

Havacılık şirketi, eski nesil 737 NG’lerini 2025’e kadar aşamalı olarak kaldırmayı planlamıştı ancak Öztürk’ün açıklamasına göre artan seyahat talebinin yanı sıra yeni uçakların teslimatında yaşanan gecikmeler ve buna bağlı olarak kiralama maliyetlerinde görülen artış Pegasus’un bu planları 2029’a ertelemesine sebep oldu.

Ocak başında, bir Boeing 737 Max’in acil çıkış kapısı kalkıştan kısa bir süre sonra gövdesinden kopmuştu. Sonrasında birçok havayolu şirketi Boeing kullanımını askıya almıştı.