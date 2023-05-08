Paul Mescal başrolde: Çekimleri 20 yıl sürecek

‘Normal People’ ve ‘Aftersun’un yıldızı Paul Mescal’in başrolünde yer alacağı filmin çekimleri 20 yıl sürecek. ‘Merrily We Roll Along’ müzikal komedi filmini tersten işleyecek yapım, bir adamın yirmi yıllık hayat hikayesini konu alacak.

‘Before Sunrise’, ‘Before Sunset’, ‘Before Midnight’ üçlemesinin yönetmeni Richard Linklater’ın yönetmenliğini yapacağı filmin çekimleri iki yılda bir yapılacak.

Şu anda 26 yaşında olan Paul Mescal çekimler bittiğinde 46 yaşında olacak.

Boyhood’un çekimleri 12 yıl sürmüştü

Linklater’ın sevilen filmlerinden birisi olan ‘Boyhood’un (Çocukluk) çekimleri de 12 yıl sürmüştü. Linkater şu anda 62 yaşında film bittiğinde ise 82 yaşında olacak.