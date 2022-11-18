Paul Mescal ve Andrew Scott’tan kuir aşk ve hayalet masalı

Normal People ve Aftersun’un yıldızı Paul Mescal ile Fleabag ve Sherlock’un yıldızı Andrew Scott, yakında çıkacak fantastik drama filmi ‘Strangers’da LGBTİ+ aşıkları oynayacak.

Paul Mescal (solda) ve Andrew Scott filmin iki başrol oyuncusu

Yönetmen koltuğunda, iki erkek arasındaki 48 saatlik bir ilişkiyi konu alan ‘Weekend‘i de çeken Andrew Haigh var. Film Taichi Yamada’nın aynı adlı ödüllü romanından uyarlandı.

Orijinal hikayede kahraman boşanmış, orta yaşlı bir senaristtir ve uzun süre önce ölen anne babasının hayalet olarak geri döndüğünü keşfeder. Filmin senaryosunu da yazan yönetmen Haigh, romanı uyarlarken hikayeye sıkı sıkıya bağlı kalmamış.

Filmde Paul Mescal ve Andrew Scott’a, hayalet olarak gelen anne babayı Claire Foy ve Jamie Bell eşlik edecek.

Filmin vizyon tarihi henüz bilinmiyor.