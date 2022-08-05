Patili dostlar da sıcaklarla mücadele ediyor

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Gaziantep’te, sahipleri tarafından otellere bırakılan patili dostlar havuzda serinliyor.

Fotoğraflar:AA

AA’da yer alan habere göre; hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü kentte, yüzde 23 civarındaki nemin de etkisiyle daha fazla hissediliyor.

Başta tatil olmak üzere çeşitli sebeplerle sahipleri tarafından kentteki pet otellere bırakılan hayvanların sıcak havadan etkilenmemesi için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Küzükkızılhisar Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir pet otel, oluşturduğu yüzme havuzuyla sakinlerine serinleme imkanı sunuyor.

Belirli saatlerde kafeslerinden bırakılan hayvanların havuzlara koşması ilgi görüyor.

İşletmeci Tuba Başsevinç, köpeklerin havuzu çok sevdiğini söylüyor: “Bıraksak sabahtan akşama kadar eğlenecekler, havuzdan hiç çıkmayacaklar. Güneşin altında çok zaman geçiriyorlar ve güneş onları çok yoruyor. O yüzden bir saat belirledik. Güneş ışınlarının çok dik olmadığı saatlerde havuza alıyoruz ve artık havuzun olacağı saati biliyorlar. Onlar da heyecanla havuz saatini bekliyor. Girdiklerinde çok eğleniyorlar, havuz kalabalık olduğunda adeta birbirleriyle yarışıyorlar.”