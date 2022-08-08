Patara’da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Patara sahilinde yuvalarından çıkan nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yavruları denizle buluştu.

Fotoğarlar: AA

Bölgede caretta carettalar üzerine çalışma yapan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale, Patara kumsalının caretta carettalar için önemli yuvalama merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

AA’ya konuşan Başkale bu yıl Patara’da 250 yuva tespit ettiklerini dile getirerek yumurtlama döneminin mayısta, yavru çıkışlarının ise temmuzda başladığını bildirdi.

‘Her bin yavrudan yalnızca birkaçı erginliğe ulaşıyor’

Yumurtlama ve yavru çıkışları süreçlerinde bölgede koruma çalışmaları yürüttüklerini anlatan Başkale şunları söyledi: “Ortalama yıllık yaklaşık 15-20 bin civarında yavru deniz kaplumbağasını denize gönderiyoruz. Bu sene 16-17 bin civarında deniz kaplumbağasını denize göndermeyi planlıyoruz. Her bin deniz kaplumbağasından sadece birkaç tanesi erginliğe ulaşabiliyor. Bu da hayatta kalma olasılıklarının ne kadar düşük olduğunu gösteriyor.”