Partilerin Meclis başkanı adayları

TBMM başkanlığına cumhur ittifakı partileri ortak aday gösterirken milletle emek ve özgürlük ittifakı partileri kendi adaylarını gösterdi.

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Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak genel kurulda, yeni atanan kabine üyeleri ve milletvekili seçilen eski bakanlar yemin edecek.

Daha sonra Meclis başkanlığı için siyasi partilerin gösterdikleri adayların seçimi yapılacak.

Gizli oylamayla yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak. İlk iki oylamada 400, sonuç alınamazsa üçüncü oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyu ile başkan seçilebilecek.

Üçüncü oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa; bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve en fazla oy alan üye başkan seçilecek.

Meclis başkanı belli olduktan bir hafta sonra da TBMM Başkanlık Divanı üyeleri belirlenecek. Meclis başkan vekilleri, idare amirleri ile katip üyeler belli olacak.

Partilerin adayları

AKP ve MHP’nin 28’inci Dönem Meclis Başkanı adayı, İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş oldu. Kurtulmuş halen, AKP’de merkez karar ve yönetim kurulu (MKYK) üyeliği ve genel başkanvekilliği görevlerini yürütüyor. AKP listelerinden seçime giren Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) ve Yeniden Refah Partisi (YRP) de aday göstermedi.

CHP ve İYİ Parti adayları

CHP’yse Ankara milletvekili Tekin Bingöl’ü aday gösterdi. 23, 25, 26, 27 ve 28’inci dönemde Ankara milletvekili olarak görev yapan Bingöl, CHP’de Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurt Dışı Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor.

İYİ Parti, TBMM Başkanlığı’na İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı’yı aday gösterdi. 20’inci dönem Elâzığ, 21 ve 23’üncü dönem Ankara milletvekili olan Paçacı, halen İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı olarak görev yapıyor.

Yeşil Sol Parti ve TİP adayları

Yeşil Sol Parti, TBMM başkanlığına Adana milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç’u aday gösterdi.

TİP’in adayıysa tutuklu Hatay milletvekili Can Atalay oldu. Atalay, Marmara Cezaevi’nde tutuklu olduğu için ant içme törenine katılamamıştı.

Gezi Davası kapsamında aldığı 18 yıl hapis cezası nedeniyle Marmara Cezaevi’nde tutulan Atalay’ın mazbatası, 25 Mayıs’ta avukatları tarafından alındı ve hemen ardından Atalay’ın tahliyesi için Yargıtay’a başvuruda bulunuldu. Yargıtay, yapılan başvuruya hala yanıt vermezken Atalay henüz tahliye edilememesi sebebiyle görevine başlayamadı.

Saadet ve Gelecek’ten ortak aday

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi de, Gelecek Partisi Antalya milletvekili Serap Yazıcı Özbudun’u aday gösterdi.

DEVA Partisi’yse İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nu aday gösterdi.