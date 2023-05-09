Parti liderleri nerede oy kullanacak?

14 Mayıs’taki cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde siyasi parti liderlerinin nerede oy kullanacağı açıklandı.
Erdoğan İstanbul, Kılıçdaroğlu Ankara’da
Cumhur ittifakının cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul’da kullanacak.
Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Ankara’da Arjantin İlkokulu’nda kullanacak.
İnce ve Oğan Ankara’da
Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da Ankara Çankaya’da oyunu kullanacak.
Bahçeli Ankara’da, Akşener İstanbul’da
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da Anıttepe Ortaokulu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’da Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul’da Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu’nda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacak Ankara’da T Emlak Bankası Ortaokulu’nda oyunu kullanacak.
Destici İstanbul’da, Erbakan Ankara’da
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici İstanbul’da, Yeniden Refah Partisi (YRP) Fatih Erbakan Ankara’da Rıdvan Ege Anadolu Lisesi’nde, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Ankara’da Ayten-Şaban Diri İlkokulu’nda oyunu kullanacak.
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