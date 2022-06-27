Parlamentoda porno izlediği ortaya çıkınca istifa eden eski vekil: Ölüm tehditleri aldım

Britanya’da, parlamentoda porno izlerken ‘yakalandıktan’ sonra istifa eden eski milletvekili Neil Parish (65) ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Fotoğraf: Britanya hükümeti

Avam Kamarası’nda yakınında oturan milletvekilleri, 2010’dan beri Tiverton ve Honiton’u temsil eden Parish’i, cep telefonundan porno film izlerken görmüştü. Muhafazakar Partili Parish, iki kez porno izlediğini itiraf etmiş, ülkenin ve basının gündemine oturmuştu.

Dün LBC’ye konuşan Parish, yaşananlardan sonra üç gün süreyle evinin kapısında paparazzilerin beklediğini anlattı.

Parish şunları söyledi: ”O kadar kamerayı görmek ve sizi taciz eden çığlıkları duymak yeteri kadar korkutucu bir şey. Karıma daha fazla sorun yaşatmamalıydım. Üç gün süreyle evin tamamının görüntülenmemesi, içeriden görüntü yansımaması için uğraştım. 12 yıllık milletvekilliği kariyerinizi bitirince haliyle hayatınızın en iyi dönemini yaşamıyorsunuz. Bir de birkaç kez ölüm tehdidi aldım.”

Geçen yıl ekim ayında öldürülen milletvekili David Amess’i anımsatan ve ofisinin Amess’inkinin yakınında olduğunu söyleyen Parish, porno izlemenin ‘ahlaka aykırı olduğunu ancak yasadışı olmadığı’nın altını çizdi.

Özür dilemek istediğini ancak bu imkanın kendisine tanınmadığını belirten Parish, polisin yasa gereği silahına el koyduğunu ve ‘basındaki kurtların önüne atıldığını’ vurguladı.