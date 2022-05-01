Parlamentoda iki kez porno izleyen milletvekili istifa kararı aldı

Britanya’da, parlamentoda iki kez porno izleyen milletvekili Neil Parish (65) istifa kararı aldı.

Fotoğraf: Britanya hükümeti

Hafta içinde, Avam Kamarası’nda yakınında oturan milletvekilleri, 2010’dan beri Tiverton ve Honiton’u temsil eden Parish’i, cep telefonundan porno film izlerken görmüştü. Muhafazakar Parti milletvekili Parish, iki kez porno izlediğini itiraf etmiş, ülkenin ve basının gündemine oturmuştu.

Bir kez yanlışlıkla bir porno sitesine girdiğini girdikten sonra bir süre izlediğini, ikincisindeyse bir oylama için sırasını beklerken bilinçli olarak izlediğini söyleyen Parish’in üyeliği cuma günü parti yönetimi tarafından askıya almıştı.

Önce istifaya yanaşmayan Parish dün BBC Southwest’e konuştu ve istifa kararı aldığını açıkladı.

‘Bir çılgınlık anında’ yapmaması gereken bir şeyi yaptığını söyleyen Parish şöyle konuştu: “Yaptığım şey çok yanlıştı ve tüm dünyaya korkunç bir hata yaptığımı söylüyorum. Aptalca davrandım. Özür diliyorum. Ancak etrafımdakiler görsün diye yaptığıma dair iddialar doğru değil. Kesinlikle kimseyi incitmek, saygısızlık yapmak istemedim.”