Parkede bir rapçi… J Cole Basketbol Afrika Ligi’nde

ABD’li rapçi J Cole, 16 Mayıs’ta başlayacak Basketbol Afrika Ligi’nde yer alan Ruanda takımı Patriots BBC’de oynayacak.

Fotoğraf: news-block.com

Takımın coach’u Alan Major, Ruanda devlet televizyonunda isminin ‘kısaltılmamış’ hali Jermaine Lamarr Cole olan ünlü rapçiyle anlaştıklarını duyurdu. Cole’un Ruanda’nın başkenti Kigali’de karantinada olduğu ve takımının Nijerya’nın Rivers Hoopers takımıyla ilk maçını oynayacağı pazar gününü beklediği belirtildi.

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Grammy ödüllü 36 yaşındaki rapçi basketbol tutkusuyla tanınan bir isim. 2012’de ABD Profesyonel Basketbol Ligi NBA’de ‘Celebrity All Star’ maçında parkeye çıkan Cole’un bu sezon Afrika’da, üç ya da altı maçta forma giymesi bekleniyor.

Afrika ülkelerinden 12 takımın katılacağı Basketbol Afrika Ligi 2019’da kuruldu. Geçen yıl ilk sezon oynanacaktı ancak salgın nedeniyle bu yıla ertelendi.

Kendisi gibi rapçi ve basketbolcu Master P, ona güveninin tam olduğunu söyleyerek J Cole’a destek verdi.