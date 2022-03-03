Paris’te Putin’in balmumu heykeli kaldırıldı: Diktatörleri hiç temsil etmedik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in balmumu heykeli Fransa’nın başkenti Paris’teki Grevin Müzesi’nden kaldırıldı.

Müze müdürü Yves Delhommeau heykeli kaldırırken şöyle dedi: “Hitler gibi diktatörleri Grevin Müzesi’nde hiç temsil etmedik, bugün Putin’i temsil etmek istemiyoruz. Grevin Müzesi’nde ilk kez, güncel, tarihi olaylar nedeniyle bir kişiliği bu kadar hızlı ortadan kaldırıyoruz.”

Ziyaretçiler hafta sonu heykele zarar vermişti. Ayrıca müze personelinin de her gün Putin heykelinin yanından geçmek istemediklerini söylediği bildirilmişti.

Putin heykeli, ABD Başkanı Joe Biden’la Çin Devlet Başkanı Şi Jinping heykelleri arasında duruyordu. Sergide onun yerine kimin geçebileceği sorulduğunda Delhommeau, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski olabileceğini söyledi: “Direndiği ve ülkesinden kaçmadığı için bir kahraman oldu.”