Paris’in merkezinde ABD’li bir turiste tecavüz eden kişi gözaltında

Fransa’nın başkenti Paris’in en kalabalık noktalarından birinde ABD’li bir turist tecavüze uğradı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Guardian’ın aktardığına göre cumartesi akşamı yaşanan olayda 27 yaşındaki kadın Paris’in turistik bölgesinin kalbinde, Seine nehrinin kıyısında partneriyle birlikteydi.

Yaz etkinliği ‘Paris Plages’ devam ettiği nehir kıyısı, hem gündüz hem de gece saatlerinde kalabalık olan bir bölge.

ABD’li turist gece yarısından sonra Louis-Philippe köprüsü yakınlarındaki halka açık tuvaleti kullanmak istedi. Söz konusu tuvaletin barların bulunduğu bölgenin yakınında güvenli ve bakımlı bir yer olarak görüldüğü belirtildi.

Le Parisien gazetesi kadının sevgilisinin dışarıda beklediğini ancak dönmesi uzun sürünce kontrol etmek üzere tuvalete yaklaştığından içeriden ağlama sesi duyduğunu yazdı. Tuvalete girdiğinde kadını cinsel saldırıya uğramış halde buldu.

Bölgedeki güvenlik görevlilerinin yardıma gelirken polis adamı gözaltına aldı.

23 yaşındaki adamın Paris’in dışında yaşadığı ve suçlamayı kabul etmeyerek kadının rızasının olduğunu iddia ettiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan kadın delillerin alınmasının ardından partneriyle birlikte ülkesine döndü.