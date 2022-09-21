Paris Hilton, kayıp köpeğini bulması için evcil hayvan medyumu tuttu; bulana ödül var

ABD’li popüler kültür figürü Paris Hilton, Instagram hesabından geçen hafta kaybolan dört ayaklı arkadaşı Diamond Baby’yi aradığını duyurdu. Ancak işi yalnızca takipçilerine bırakmadı.

“Bir fotoğraf çekimindeydim ve evleri taşıyorduk. Nakliyecilerden biri kapıyı açık bırakmış olmalı. Ailem ve arkadaşlarım tüm mahallemi baştan aşağı aramama yardım ediyor ve kapı kapı dolaşıyorlar ama hala onu bulamadık” diyen Hilton köpeğini bulmak için her şeyi yapıyor.

Bir evcil hayvan dedektifi tutan, evcil hayvan medyumunu işe alan Hilton köpeğinin yerini belirlemeye yardımcı olacak bir ‘köpek bulma uçağı’ da bakıyor.

Bulana ödül var

Hilton, “Bir evcil hayvanı seven ve kaybeden herkes, hissettiğim bu acıyı anlayacaktır” dedi.

Hilton Diamond Baby’yi geri getirecek kişiye ise büyük bir ödül vadediyor.

Hilton’un hayvan sevgisi

Paris Hilton bir hayvansever olarak biliniyor ve ‘Hilton Evcil Hayvanları’ olarak adlandırdığı tüylü arkadaşlarından oluşan bir fotoğraf koleksiyonuna sahip.

2009’da, 325 bin dolar gibi yüksek bir fiyata balkonu, kliması ve avizesi olan çok büyük bir köpek evi satın alarak tüylü arkadaşlarına olan sevgisinin boyutunu göstermişti.