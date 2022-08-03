Parıltıyla iletişim kuran balık, ‘kısmen donmuş’ karaciğer, gökkuşağı renklerinde Mars… Temmuz ayının en güzel bilim fotoğrafları

Nature dergisi geçen ayın bilimsel gelişmelerinden ortaya çıkan çarpıcı görüntüleri derledi.

Renklerle iletişim Fotoğraflar: Nature

Bilim insanları, yumru balığının (Cyclopterus lumpus) UV ışığını emdiğini ve floresan renk olarak gördüğümüz düşük enerjili dalga boylarında yeniden yaydığını keşfetti. Biyofloresana birçok deniz türünde rastlanıyor. Araştırmacılar, dipte yaşayan yumru balıklarının, okyanusun derinliklerinde birbirleriyle iletişim kurmak için parıltılarını kullandıklarını düşünüyor.

‘Kısmen’ dondurulan karaciğer

Bağışlanan organların kullanım ömrünü uzatmayı amaçlayan bir araştırma projesi, bir fare karaciğerini kriyo (soğuk) koruyucu kimyasal içinde tutarak daha uzun süre dayanmasını sağladı. Organlar soğutulabiliyor, ancak tamamen dondurulamıyor. Bu kısmen donmuş fare karaciğeri eksi 10 derecede beş güne kadar saklanabiliyor.

Mars: Kızıl değil rengarenk

Genellikle kızıl halini bildiğimiz Mars, bu rengarenk görüntüsünü bir makine öğrenme algoritmasına borçlu. Görüntüler, gezegenin yüzeyindeki 90 milyon çarpma kraterinin dağılımını gösteriyor. Renkler kraterlerin boyutunu, yaşını ve yoğunluğunu temsil ediyor: Mavi alanlar en genç ve en büyük kraterlere ait.

Bilim insanları, 2011 yılında Sahra Çölü’nde bulunan Black Beauty adlı bir göktaşının kökenini araştırdılar ve kaya parçasının, en az beş milyon yıl önce Mars’tan koptuğu sonucuna vardılar. Araştırmacılar, Karratha adlı 10 kilometre genişliğindeki kraterin gelecekteki bir Mars araştırmasının odak noktası olabileceğini söylüyor.

İskoçya Ulusal Galerisi’nde sergilenen Vincent Van Gogh imzalı tablonun ‘arkasında’ Hollandalı ressamın gizli bir otoportresi bulundu. Van Gogh’un (1853-1890) ‘Head of a Peasant Woman’ adlı tablosu X-ray taramasından geçirildikten sonra ortaya çıkan otoportre, kartonla kaplanmıştı ancak boyada kullanılan kurşun bazlı pigmentler bir X-ray üzerinde kolayca görüldü. Van Gogh’un paradan tasarruf etmek için tuvalleri yeniden kullandığı biliniyor.