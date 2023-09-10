‘Pardon’ filmi gösterimine gözaltı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kocaeli Özgürlük Semt Evi’nin ‘Pardon’ filmi gösteriminde 13 kişi gözaltına alındı.
TKP Kocaeli Özgürlük Semt Evi’nin, Gebze’deki İnönü Mahallesi’nde bulunan Muhlis Akarsu Parkı’nda yaptığı ‘Pardon’ filmi gösterimi dün akşam polis tarafından engellendi.
Ferhan Şensoy’un yazdığı, Mert Baykal’ın yönettiği 2005 yapımı filmin gösterimi başladıktan sonra çevik kuvvet ekipleri alana gelerek gösterimi durdurdu ve 13 kişiyi gözaltına aldı.
Filmde bir yanlış anlaşılma sonucu gözaltına alınan üç arkadaşın hikâyesi anlatılıyordu.
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda gözaltılara şu sözlerle tepki gösterdi:
“AKP iktidarı yine özgürlükçü! Çayırova’da film izleyenlerin tümünü gözaltına aldılar. Bütün partili arkadaşlarımızı ve dostlarımızı derhal serbest bırakın.”
Gözaltına alınan 13 kişi daha sonra serbest bırakıldı.