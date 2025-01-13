Parayla dua okutan İman App kaldırıldı: 'İmamlarımız gerçektir' demişlerdi

CİHAN TEKİN

Parayla ‘Gerçek imamlara soru sor’ diye dua okutan, danışma ve büyü bozdurma ‘hizmet’i verildiği iddia edilen ‘İman: Dua, Kuran ve Zikir’ uygulaması kaldırıldı. Aplikasyon gönderdiği mailde ‘İmamlarımız gerçektir’ demişti.

Kullanıcılarını ‘Selamun aleyküm’ mesajıyla karşılayan ve parayla gerçek olduğu iddia edilen imamlara dua okutturup büyü bozdurduğunu iddia eden ‘İman: Dua, Kuran ve Zikir’ uygulaması kaldırıldı.

Diken’in 9 Ocak’ta gündeme getirdiği aplikasyonda ‘imamlardan dua okumaları’ için talep butonu bulunuyordu. Bu butondaysa “Hangi hoca senin için dua etsin?” seçeneği çıkıyordu.

Haberin ardından mail gönderen uygulamanın geliştiricisi ‘Peace Apps Limited’ imamların gerçek olduğunu iddia ederek şunları söylemişti:

* Haberinizi gördük. Birkaç düzeltme yapmak isteriz: İmamlarımız gerçekten imamdır ve bilgili kişilerdir. Çeşitli yerlerde çalışmaktadırlar ve gerçektirler; uygulamada deneyebilirsiniz.

* Biz bu işi para için yapmıyoruz. Her gün kullanıcılar ücretsiz tesbih sahibi olabiliyor. Her gün gelip tesbih alabilirsiniz, istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz, imamlara ulaşabilirsiniz vb.

* Bu sistemin sebebi, kullanıcının uygulamayı her gün açabilmesini sağlamaktır. Denemeniz için hesabınıza birkaç tesbih ekleyebiliriz.

Gelen maile yanıt olarak sorduğumuz şu sorularaysa uygulamadan yanıt gelmemişti:

‘İmamlarımız gerçekten imamdır’ dediniz. İmamlar cami imamı mı? Yoksa ilahiyat bölümlerinde çalışan ilahiyatçılar mı? Nerede çalışıyorlar? Spesifik örnekler verebilirseniz sevinirim.

dediniz. İmamlar cami imamı mı? Yoksa ilahiyat bölümlerinde çalışan ilahiyatçılar mı? Nerede çalışıyorlar? Spesifik örnekler verebilirseniz sevinirim. Destek veren imamlar maaşlı çalışanınız mı? Yoksa bu işi hayır için mi yapıyorlar? İmamlarla nasıl bir iş ilişkiniz var?

Uygulama içi satın alımlar gördüm aplikasyonda (tesbihler aracılığıyla). Para için yapmıyorsanız, hangi motivasyonla hareket ediyorsunuz?

Uygulama için örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı ya da Türkiye’de herhangi bir sorumlu kuruluştan izin alındı mı?

Uygulamayı geliştirdiğiniz şirketiniz Türkiye’ye mi kayıtlı yoksa yabancı ülkeye mi?

Uygulamada imama soru sormanın bedeli ‘1 tesbih’di.

İlk girişte ‘1 tesbih’ ücretsiz hakkınızın olduğu uygulamada tesbih fiyatlarıysa şöyleydi:

1 Tesbih: 49,99 lira

3 Tesbih: 149,99 lira

5 Tesbih: 199,99 lira

10 Tesbih: 399,99 lira

Bugün itibarıyla uygulamaya Apple’ın ve Google’un uygulama mağazasından ulaşılamıyor.