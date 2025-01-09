İman App: Parayla imamlara dua okutma, büyü bozdurma, kısmet açtırma…

CİHAN TEKİN

‘İman: Dua, Kuran ve Zikir’ adlı bir uygulama geliştirildi.

Uygulamada ‘Gerçek imamlara soru sor’ diye dua okutturma, danışma ve büyü bozma ‘hizmet’i veriliyor.

Fotoğraflar: Diken

Uygulama ‘Selamun aleyküm’ mesajıyla kullanıcıları karşılıyor. Bu ayın duası ‘Nazardan Korunma’ olarak belirlenmiş.

Gerçek olduğu öne sürülen imamlardan dua okumaları için talep butonu da var. Bu butondaysa “Hangi hoca senin için dua etsin?” seçeneği çıkıyor.

Buradan imamı seçtikten sonra istediğiniz kişinin adını ve nedenini de yazıp dua ettirebiliyorsunuz. Aplikasyonda dua videosunun birkaç saat içinde müşterilere ulaşacağı vadediliyor.

Uygulamada imama soru sormanın bedeliyse ‘1 tesbih’.

İlk girişte ‘1 tesbih’ ücretsiz hakkınız var. Sonrasında tesbih fiyatlarıysa şöyle:

1 Tesbih: 49,99 lira

3 Tesbih: 149,99 lira

5 Tesbih: 199,99 lira

10 Tesbih: 399,99 lira

Sürüm geçmişi altı ay önce başlayan uygulamayı ‘Peace Apps Limited’ geliştirmiş. Uygulama, kullanıcılarına şu konularda yardımcı olabileceğini öne sürüyor:

Bereket duası

Büyü bozma duası

Kariyer duası

Afet duası

İç sıkıntısı duası

Nazar duası

Sınav duası

Aile ve ev duası

Kısmet duası

Anonim kalarak bir imama istediğiniz konu hakkında danışma

Adınıza ya da istediğiniz birine videolu dua okutma

Sure dinlemekse uygulamada ücretsiz.

Uygulamadaki görüntüde soru soran kişiyle danışman imamın konuşmasıysa şöyle:

* Danışan: Eşim beni durmadan aldatıyor. Hayatımdan çık diyor; ama istersen üzerine kuma getiririm diyor. Dayanamıyorum…

* İmam Ahmet A.: Eşinin bu sorumsuz hareketleri… Yani işin içinde bir kere zina var. Zina olunca orada bereket olmaz, zina fakirliğe sebep olur. Peygamber (s.a.v) buyurmuştur ki, zina yüzünden iman nurunun gitmesine, ömrün kısalmasına, rızkın azalmasına ve cehennemde sürekli kalmaya sebep olur. Allah, çapkın erkekleri ve çapkın kadınları sevmez.

“Hangi hoca senin için dua etsin?” butonuna tıklandığında hocaların deneyim, eğitim ve dil bilgilerine şöyle yer veriliyor:

Uygulamaya hem Apple’ın hem Google’un uygulama mağazasından ulaşılabiliyor.