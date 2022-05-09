‘Paranın arka yüzü’nden toplum eleştirisi

Neda İsmail Atar’ın yeni sergisi ‘Paranın Arka Yüzü’ kağıt banknotların arka yüzünü yeniden yorumluyor.

Fotoğraf: BE Contemporary

Urla’daki BE Contemporary’de 12 Mayıs’ta açılacak sergi, 5 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek.

Çalışmalarında, tüketim toplumunun getirdiği problemleri ve insani duygular üzerinde yarattığı tahribatı ele alan Neda İsmail Atar, insanlığın daha fazlasına sahip olmak için çabaladığı günümüzde, paranın arka yüzüne bilinenin aksine sahneler yansıtarak, insan yaşamının para odaklı biçimlenişini eleştiriyor.