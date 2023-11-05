Paramount+ Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor

ABD merkezli dijital yayın platformu Paramount+ (Plus) Türkiye’de marka başvurusu yaptı.

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Ücretli aboneliğe dayanan video-dizi-film sağlayıcısı Paramount+’ın 11 Ekim 2023’de Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Başvurunun Mal ve Hizmet Bilgileri bölümünde şu ifadeler yer alıyor:

“Televizyon programlarının yayınlanması; kablolu televizyon yayın hizmetleri; internet, kablosuz iletişim, elektronik iletişim ağları ve bilgisayar ağları aracılığıyla ses, video ve multimedya eğlence içeriğinin, yani metin, veri, görüntü, ses, video ve görsel-işitsel dosyaların elektronik iletimi ve dağıtımı ve yayınlanması; küresel ve yerel bilgisayar ağları aracılığıyla başkaları için dijital medya içeriğinin elektronik iletimi ve akışı; televizyon ve video yayıncılığı yoluyla ses, veri ve görüntülerin elektronik iletimi.”

Açıklamada ise başvurunun henüz giriş aşamasında olduğu, başvuru kararının yaklaşık altı ay sonra sonuçlanacağı yazıyor.

ABD merkezli dijital yayın platformu HBO Max de 2019’da Türkiye’de başvurusunu yapmıştı ancak global olarak yapılanmaya girdiği için Türkiye dahil bazı ülkelerdeki büyüme planlarını askıya almıştı.