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Yaramazlara biraz batar!

Papua Yeni Gine’den satılık Maserati filosu: Dünya liderlerini taşıdı, kelepir!

Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri Papua Yeni Gine’de 2018’de Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirversi (APEC) için alınan ve tepkilere neden olan Maserati filosu indirimli fiyatla satışa çıkarıldı.

Fotoğraf: Reuters

Zirveye katılan dünya liderlerine hizmet eden lüks araçlar Sri Lanka’daki bir Maserati bayisi aracılığıyla alınmış, bir jumbo jetle ülkeye getirilmişti.


Medya ve aktivistler, halkın yüzde 40’ının günde bir dolardan daha az parayla geçinmek zorunda olduğu ülkede, milyonlarca doların israf edildiğini savunmuştu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’in dahil olduğu bazı liderler gelen tepkiler nedeniyle araçları kullanmayı reddetmişti.

Maliye Bakanı John Pundari lüks araçların alınmasının korkunç bir hata olduğunu kabul ederek, indirimli fiyatla 400 bin Papua Yeni Gine kinası (1 milyon lira) karşılığında satışa çıkarıldığını duyurdu.

Dönemin başbakanı Peter O’Neill liderliğindeki hükümet 40 aracı, tanesi 500 bin Papua Yeni Gine kinasına almıştı.

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