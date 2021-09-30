Papağanı işkenceyle öldüren eski MasterChef yarışmacısı yine gözaltında

MasterChef yarışmasıyla tanınan, ardından papağanına işkence ederek tepki çeken Murat Özdemir yine gözaltına alındı.

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TV8’de yayınlanan MasterChef yarışmasından diskalifiye edilen Özdemir, 2018’de papağanına işkence yapması nedeniyle gözaltına alınıp savcılığa çıkarılmış, 21 günlüğüne akıl hastanesine gönderilmişti.

Hayvan hakları aktivistlerinin suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul başsavcılığı 88 müştekinin bulunduğu soruşturmada, Özdemir hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti. Özdemir’e yalnızca ‘mala zarar verme’ suçundan para cezası verilmişti.

Özdemir, Bolu’daki PTT Caddesi üzerine bir ay önce aracını kaldırım üzerine park etmesi nedeniyle ceza kesen polislere rüşvet teklif ederek de tepki çekmişti. Jandarmaya hakaret ettiği ve aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle hakkında adli işlem başlatılan Özdemir serbest bırakılmıştı.

Aynı yerde bu kez kendisine ait minibüsü park ederek yine olay çıkaran Özdemir ile yanında bulunan kişi, görüntü çeken gazeteciler ve olay yerine gelen polis ekiplerine sataştı.

Bu sırada cep telefonuyla sosyal medyadan da canlı yayın yapan Özdemir polislere dönerek, “Bizim paramız çok, bırakın ceza kessinler” dedi.

Polisin uyarılarına rağmen canlı yayını sürdüren Özdemir ve arkadaşı gözaltına alındı.