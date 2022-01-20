Pankarta bağlı taşın düşmesi nedeniyle ölüm: İki gözaltı

Mersin’in Erdemli ilçesinde, yolda yürüyen kadının pankarta bağlı taşın başına düşmesi nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir ağaca asılan pankartın ipine bağlı taş, dün yolda yürüyen Nurhayat Altınkaya’nın başına düşmüş, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 57 yaşındaki kadın müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

AA’nın haberine göre emniyet ekipleri, afişin bir odanın genel kurul seçimi için asıldığını belirledi.

Taş bağladıkları afişi kontrolsüz şekilde astıkları iddia edilen A.G. ile M.O. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.