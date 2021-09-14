Pandemi etkisi: Japonya’nın en zengini 38 milyar dolarlık servete ulaşan bir otomasyon girişimcisi oldu

Elektrik ve otomasyon sensörleri üreten şirket Keyence’in kurucusu Takemitsu Takizaki, Uniqlo şirketinin sahibi Tadashi Yanai’yi geçerek Japonya’nın en zengin insanı oldu.

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Bloomberg milyarderler endeksine göre Takizaki, şirketinin hisselerinin geçen yılın başından bu yana neredeyse ikiye katlanmasının ardından 38,2 milyar dolarlık servet ile zirveye oturdu. 2021’de servetinin beşte birinden fazlasını kaybeden Yanai’nin serveti ise 35,5 milyar dolar.

Japonya’daki bu değişim Covid-19 pandemisinde servet değişimine ilişkin çarpıcı bir örnek olmuş oldu. Böylece en zenginler listesinin zirvesini uzun süredir elinde tutan perakende patronunun yerini bir fabrika otomasyon girişimcisi almış oldu.

Zirvenin yeni sahibi Takizaki, Keyence’i 1974’te kurdu. O tarihten bu yana şirket endüstriyel otomasyon sektörü için sensörler, ölçüm cihazları, yapay görme sistemleri ve diğer ekipmanları istikrarlı bir şekilde üretmeye devam etti. Osaka merkezli şirket, yüksek kar marjları ve personeline iyi ödeme yapmasıyla biliniyor.

Keyence’in hisseleri, 2020’nin başlangıcından bugüne kadar yüzde 96 artarak yaklaşık 167 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaşmasını sağladı. Bu yükselmeyle birlikte şirket, otomobil devi Toyota Motor Corp’tan sonra Japonya’daki en büyük ikinci firma haline geldi.