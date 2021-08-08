Dünyanın en zengin kişisi değişti

Dünyanın en zenginleri listesinin en üst sırası değişti. Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un uzun süredir elinde bulundurduğu birincilik Fransız moda markası Louis Vuitton’un sahibi Bernard Arnault’ya geçti. L’Oreal’in sahibi Francoise Bettencourt Meyers en zengin 10 kişi arasında yer alan tek kadın.

Bernard Arnault. Fotoğraf: Reuters

Covid-19 salgını sırasında küresel ekonomi İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en derin resesyonunu yaşarken, dünyanın en zengin 20 milyarderinin servetinin yüzde 68 büyüdüğü görülüyor.

Yardım kuruluşu Oxfam’a göre dünyanın en zengin 10 milyarderinin salgın sırasında artırdığı bu servet, dünyadaki herkesi aşılamak ve salgının neden olduğu yoksulluk artışını tersine çevirmek için yeterli.

Dünyanın en zengin 10 kişisi ve servetleri:

1- Bernard Arnault – 198,8 milyar dolar – Louis Vuitton – Moet – Hennessy

2- Jeff Bezos – 193,3 milyar dolar – Amazon – Blue Origin’s

3- Elon Musk 182,1 milyar dolar – Tesla – Spacex

4- Bill Gates 132,1 milyar dolar – Microsoft

5- Mark Zuckerberg 130,8 milyar dolar – Facebook

6- Larry Page 116,4 milyar dolar – Google

7- Larry Ellison 116,3 milyar dolar – Oracle

8- Sergey Brin 112,6 milyar dolar – Google

9- Warren Buffett 103,7 milyar dolar – Berkshire Hathaway

10- Francoise Bettencourt Meyers – 93 milyar dolar – L’oreal

Diğer tarafta ise yoksulluk büyüyor. BM’nin araştırmaları, 1 milyar kişinin 2030’a kadar aşırı yoksulluğa sürükleneceğini gösteriyor. Uzmanlar, bu kişilerden 250 milyonunun yoksulluğa itilmesinin doğrudan sebebinin salgınla mücadele için alınan kararlar olacağı görüşünde.