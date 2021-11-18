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Yaramazlara biraz batar!

Pamela Anderson’ın seks kasedinin hikayesini anlatan diziden ilk fragman

Pamela Anderson ve Tommy Lee’nin seks kasedinin ortaya çıkmasının hikayesini anlatan ‘Pam and Tommy‘den ilk fragman yayınlandı.

Fotoğraf: Hulu

‘Sahil Güvenlik‘ dizisinin yıldızı Anderson ve Mötley Crüe grubunun davulcusu Lee, 1995 yılında tanıştıktan yalnızca 96 saat sonra evlenmişti.


Evlilikleri ve çalınıp dolaşıma sokulan seks kasetlerinin hikayesini anlatan dizide başrollerden Lily James canlandırdığı Anderson’a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Eşi Lee rolünde Sebastian Stan canlandırırken, kasedi çalan eski çalışanları Rand Gauthier’i Seth Rogan oynuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Taylor Schilling, Nick Offerman, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spenser Granese ve Mozhan Marno; yönetmen koltuğunda Craig Gillespie var.

Dizi 2 Şubat’ta dijital platform Hulu’da yayınlanacak.

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