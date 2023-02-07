Pakistanlı işadamından 30 milyon dolar bağış

EMRE ZOR

Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan, Pakistanlı bir işadamının Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 30 milyon dolar bağışladığını söyledi.

ABD’deki Türk-Amerikan dernekleri ve Türk konsoloslukları organize şekilde çalışarak depremden etkilenen bölgelere ihtiyaç malzemesi ve para bağışı göndermeye hazırlanıyor.

Mercan, Türk-Amerikan derneklerinin başkanlarıyla zoom üzerinden görüşerek ortak çalışma yürütüyor.

İllinois eyaleti merkezli Türk-Amerikan Derneği TACA’nın başkanı Vildan Görener Diken’e konuştu:

’’Depremden kısa süre sonra derneğimize 100-150 bin dolar gönderen kuruluşlar oldu. Büyükelçimiz Murat Mercan yaptığımız zoom görüşmesinde ABD’deki Pakistanlı bir işadamının 30 milyon dolar para bağışı yaptığını söyledi.’’

’’Hafta sonuna kadar topladığımız yardım malzemesini deprem bölgelerine ulaştırmak istiyoruz. Pandemiden beri ortak çalışmalar yürüten Türk-Amerikan dernekleri deprem bölgelerinde geçici hastaneler kurmayı planlıyor.’’

Hastaneler kurulacak

Kar amacı gütmeyen dernek TACA, oluşturduğu ‘Deprem yardım fonu’yla bağış topluyor.

Dernek, toplanan ihtiyaç malzemelerini ve para bağışlarını afet bölgesine Türkiye büyükelçiliğinin organizasyonuyla ulaştıracak.

İhtiyaç Listesi

Derneğin AFAD’a göndermek için oluşturduğu ihtiyaç listesi öncelikli olarak afetzedelerin soğuktan korunmasına yönelik.

Hazırlanan ihtiyaç listesi şöyle:

*Kışlık mont, bot, yağmurluk, eldiven, atkı, şapka

*Uyku tulumu, çadır, termos

*Hijyen ürünleri ve bebek maması

*Şarj ünitesi ve ürünleri

Yardım malzemeleri içinde ikinci el ürünler kabul edilmeyecek, sadece kullanılmamış malzemeler değerlendirilecek.

Malzemeler hafta sonuna kadar Türk Hava Yolları’nın kargo şirketi ‘Turkish Cargo’ aracılığıyla ücretsiz olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) ulaştırılacak.

04:17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, 13:24’teyse yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6’lık bir deprem meydana geldi. Uluslararası yardıma da ihtiyaç duyulabileceğinden ötürü dördüncü seviye afet alarmı verildi. Depremler başta Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde hissedildi. Biri 6,6 büyüklüğünde 107 artçı deprem meydana geldi. 17:59 itibariyle ölü sayısı 1498.