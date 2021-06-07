Pakistan’da iki tren çarpıştı: En az 40 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’da iki yolcu treni çarpıştı; en az 40 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Trenlerin içinde sıkışıp kalanlar olduğu bu nedenle ölü sayısının artabileceği düşünülüyor.

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Sindh eyaletindeki bir treninin raydan çıktığı ve başka bir rayın üzerine devrildiği, o sırada yaklaşan bir trenle çarpıştığı açıklandı.

Yaralılar yakındaki hastanelere kaldırıldı. Aralarında durumu ağır olanların bulunduğu belirtilirken, “Çok üzgünüm ve şoktayım” diyen Başbakan İmran Han, kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma istedi.

Bu sabah Karaçi kentinden yola çıkan Milat Ekspres’in raydan çıktığını ve Ravalpindi’den yola çıkan Sör Syed Ekpres’le çarpıştığını söyleyen demiryolu yetkilileri ise raydan çıkma nedenininin araştırıldığını açıkladı.

Arama-kurtarma çalışmaları sürerken tren kazalarının sık yaşandığı Pakistan’da uzmanlar, kazaların ana nedenlerinin raylardaki bakımsızlık, motorların eski olması ve sinyalizasyon sorunu olduğunun altını çizdi. Raydan çıkma nedeniyle kazaların da sık yaşandığı belirtilirken bir sorun da trenlerde kapasitenin üzerinde yolcu taşınması.