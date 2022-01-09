Pakistan’da, 23 kişi donarak hayatını kaybetti

Pakistan’ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı sebebiyle araçlarında mahsur kalan ve donarak hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi.

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AA’nın yerel basından aktardığına göre başkent İslamabad’a 70 kilometre uzaklıktaki Murree şehrinde ve Galiyat bölgesinde, 7 Ocak akşamından itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.

Murree’de araçlarında mahsur kalarak ölenler arasında bir polis memuru ile eşi ve beş çocuğu da bulunuyor.

Yetkililer, kar yağışı nedeniyle birçok kişinin araçlarını terk edip otellere sığınmak için hareket ettiğini, yollarda bırakılan araçların ise trafiğe neden olduğunu söyledi.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.