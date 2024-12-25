Pakistan, Afganistan'ı vurdu: 46 ölü

Pakistan savaş uçakları, Afganistan topraklarını dört kez vurdu. 46 kişi öldü.

Fotoğraf: NDTV

Afganistan geçici hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, konuyla ilgili açıklamasında Pakistan savaş uçaklarının topraklarına dört hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Saldırılarda 46 kişi öldü, altı kişi de yaralandı.

Birçok evin yıkıldığını vurgulayan Fıtrat, ölenlerin büyük çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu belirtti.

Dün gece 21.00 civarında Pakistan’a ait savaş uçakları, sınırına yakın bir noktada Afganistan’ın Paktika vilayetine bağlı bazı bölgeleri bombalamıştı.

Afgan yetkililer söz konusu saldırıda sivillerin hedef alındığını belirtiyor.

Pakistan medyasıysa hava saldırılarında hükümetlerine karşı savaşan Pakistan Talibanı’nın (TTP) dört üssünün hedef alındığını ileri sürüyor.

Afganistan geçici hükümeti Savunma Bakanlığı olay sonrasındaki açıklamasında saldırıların uluslararası normları ihlal ettiğini ve ‘yanıtsız kalmayacağını’ duyurmuştu.

Daha önce de Pakistan ordusu, Afganistan’ın Host, Paktiya ve Kunar vilayetlerinde TTP üslerini hedef almış, bu saldırılar iki ülke yönetimleri arasında gerilime neden olmuştu.

Pakistan’da terör

Pakistan’ın Afganistan’a sınırı Hayber Pahtunhva ve Belucistan gibi eyaletlerinde son yıllarda terör saldırılarında ciddi artış görülüyor.

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Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere saldırıyor.

İslamabad, ağırlıklı olarak Hayber Pahtunhva eyaletinde saldıran TTP’nin Afganistan’da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.