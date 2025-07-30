Ozzy Osbourne'u binlerce hayranı uğurladı

Geçtiğimiz hafta 76 yaşında hayatını kaybeden ünlü solist Ozzy Osbourne’un Birmingham’daki cenaze töreninde binlerce hayranı bir araya geldi.

Fotoğraflar: Ozzy Osbourne / Instagram

Geçen salı 76 yaşında hayatını kaybeden Ozzy Osbourne, büyüdüğü ve 1968’de Black Sabbath grubunun kurulduğu Britanya’nın Birmingham kentinin sokaklarında toplanan hayranlarının da katıldığı bir törenle defnedildi.

Osbourne’un cenazesini taşıyan araç hayranlarınca ‘Ozzy, Ozzy, Ozzy, oi, oi, oi’ tezahüratlarıyla karşılandı.

Osbourne ailesini taşıyan altı araç da cenaze aracını takip etti.

‘O bir Birmingham çocuğuydu’

Belediye başkanı Zafar Iqbal, “Ozzy bir müzik efsanesinden çok daha fazlasıydı; o bir Birmingham çocuğuydu. Bu anın hayranları için ne kadar önemli olacağını biliyoruz” dedi.

Black Sabbath’ın hikayesi, 1968’de Birmingham’da, dört üyenin fabrika işçiliğinden kaçmaya çalışmasıyla başladı. Osbourne, işçi sınıfı köklerini asla unutmadı ve ‘Brummie’ aksanı hep aynı kaldı. Black Sabbath, heavy metali tanımladı ve popülerleştirdi.

Osbourne, sahnede ve sahne dışındaki çılgınlıklarıyla efsaneleşti ve ‘Karanlığın Prensi’ adıyla anıldı.

Grubun 1970’teki aynı adlı ilk albümü, Britanya’da ilk 10’a girdi ve 1971’deki ‘Master of Reality’ ve bir yıl sonra gelen ‘Vol. 4’ dahil bir dizi hit albümün önünü açtı. Grup, tüm zamanların en etkili ve başarılı metal gruplarından biri haline gelerek dünya çapında 75 milyondan fazla albüm sattı.