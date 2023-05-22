‘Özür dilerim’ yerine kullanabileceğiniz beş cümle

Harvardlı liderlik koçu Shadé Zahrai, bazı durumlarda gereksizce özür dilemek yerine kullanılabileceğiniz alternatif cümleleri sıralıyor.

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Özür dilemenin gereksiz olduğu durumlarda ‘özür dilerim’ demenin genellikle saygı gösterme, dışarıdan onay alma veya çatışmadan kaçınma isteğinden kaynaklandığını söyleyen Zahrai, bunun zararsız gibi görünse de itibara zarar verebileceğinin altını çiziyor:

“Çok fazla özür dilemek, görüşlerinize inanmadığınızı gösterir ve bu da başkalarının gözünde sizi zayıf ve güvensiz algılamasına neden olabilir. Ayrıca gelecekte gerçek bir özrün etkisini de azaltabilir.”

Zahrai, cnbc.com‘daki yazısında insanları her zaman ‘dillerini özür dilemekten takdir etmeye doğru değiştirmeye’ teşvik ettiğini söylüyor.

“Minnettarlığınızı ifade ederek daha olumlu bir izlenim bırakırsınız” diyen Zahrai, bırakılması gereken beş ‘özür’ cümlesini ve bunun yerine söylenebilecek alternatif cümleleri şöyle sıraladı:

* “Bana bu kadar çok yardım etmek zorunda kaldığın için özür dilerim”

Birinin zamanına ihtiyaç duyduğunuz için özür dilediğinizde, size yardım etme eyleminin bir yük veya rahatsızlık olduğu ima etmiş olursunuz. Bu da insanların size yardım etme isteğini azaltabilir. Bunun yerine kişinin katkılarını kabul edin ve eylemlerinin olumlu etkisini vurgulayın:

“Geri bildirimde bulunmak için zaman ayırdığınız için teşekkür ederim”, “Desteğiniz benim için çok önemli. Sen olmasaydın projeyi bitiremezdim.”

* “Çok fazla konuşuyorsam özür dilerim”

Konuştuğunuz için özür dilemek mesajınızı zayıflatır. Çok konuştuğunuzu hissederseniz, sadece durun ve karşınızdakinin bilgiyi sindirmesine izin verin. Özür dilemek yerine konuşma veya düşüncelerinizi paylaşma fırsatı için minnettarlığınızı ifade edin:

“Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Fikirlerimi sizinle paylaşma fırsatı verdiğiniz için minnettarım”, “Görüşlerimi duymak istemeniz beni çok mutlu ediyor”

* “Çok duygusal davrandıysam özür dilerim”

Duygularınızı ifade ettiğiniz için özür dilediğinizde, sağlıklı ilişkiler kurmaya elverişli olmayan kısıtlayıcı bir atmosfer yaratmış olursunuz. Ayrıca istemeden de olsa başkalarını, duygularını paylaşmaktan caydırabilirsiniz. Bunun yerine diğer kişinin konuşmadaki rolüne dikkat çekin, sabrı ve empatisi için minnettarlığınızı ifade edin:

“Beni dinlediğiniz ve bakış açımı anladığınız için teşekkür ederim.

* “Gecikme için özür dilerim”

Gecikme büyük bir hasara veya rahatsızlığa yol açmadıysa özür dilemek olumsuzu vurgular ve diğer kişinin zamanının boşa harcandığını ima ederek sizi güvenilmez veya profesyonel olmayan biri gibi gösterebilir. Gecikmeyi vurgulamak yerine, karşınızdaki kişinin sabırlı ve uyumlu olma isteğini takdir ederek zamanına değer verdiğinizi gösterin:

“Sabrınız için teşekkür ederim”, “Beklediğiniz için teşekkür ederim”, “Anlayışınız ve esnekliğiniz için teşekkür ederim”

* “Sürekli hata yaptığım için özür dilerim”

Küçük hatalar için özür dilemek, karşınızdakinde yeterliliğinizle ilgili şüphe uyandırabilir. Bu da sonuçta özgüveninize zarar verir ve insanları nasıl karşılık verecekleri konusunda kararsız bırakır. Bunun yerine karşınızdaki kişinin sabrı ve desteği için minnettarlığınızı ifade etmek daha olumlu ve yapıcı bir sohbetin kurulmasına yardımcı olabilir:

“Öğrenirken rehberliğiniz gerçekten çok yardımcı oldu”, “İşimde daha iyi olmama yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim”